Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Genoa, Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il terzino della Lazio ha spiegato che la squadra biancoceleste vuole arrivare fino in fondo a questo torneo: "La Coppa Italia l'abbiamo già vinta una volta da quando sono qui e vogliamo farlo di nuovo. Contro il Cagliari era importante tornare a vincere, ma domani sarà un'altra partita difficile. Loro giocano un bel calcio e abbiamo già perso la scorsa partita. Sappiamo che tutti possiamo fare meglio. Ognuno deve trovare la giusta continuità. Se i tifosi pensano che meritiamo i fischi, non possiamo dirgli nulla. Noi abbiamo dato sempre tutto, anche contro il Cagliari. Il possibile derby ai quarti ci darà sicuramente una motivazione in più domani per passare il turno".