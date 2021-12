Adam Marusic, difensore della Lazio, parla a Dazn dopo la partita vinta contro la Sampdoria: "​Mi sento bene dopo due settimane fermo, mi sento bene fisicamente ed è questo l'importante. Abbiamo giocato bene, siamo entrati con tanta voglia per vincere ma in dieci era più difficile ma l'importante era vincere oggi. Nel primo tempo abbiamo giocato molto meglio, loro nella ripresa hanno giocato meglio del primo. Dopo il primo tempo volevamo non subire gol, speriamo di farlo nella prossima partita. Ora contro il Fenerbahce dobbiamo dare tutto per vincere".