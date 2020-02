Adam Marusic, laterale della Lazio, parla a Lazio Style Radio in vista della sfida contro l'Inter: "La partita con l'Inter è come le altre, possiamo fare bene. Sono stato quasi tre mesi fuori, sono tornato, fisicamente mi sento molto bene. La concorrenza di Lazzari? Stimolo in più, devo lavorare e migliorare il più possibile. Lui è una brava persona e un ottimo calciatore. Sostituire Lulic? Si è fatto male alla caviglia, spero di essere pronto".