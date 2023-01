A pochi minuti da Sassuolo-Lazio, Marusic ha parlato ai microfoni di LazioStyle: "Oggi ci aspetta una partita importante contro una squadra organizzata, che non va sottovalutata. Dovremo entrare dal 1' con tanta voglia di portare a casa la vittoria, in settimana abbiamo lavorato bene per affrontare al meglio il Sassuolo. Servirà la massima concentrazione, sarà fondamentale rimanere dentro la partita per conquistare il primo successo del 2023".