Ha un piede gonfio e nero Adam Marusic. Le condizioni del terzino della Lazio preoccupano e non poco tecnico e staff che speravano invece di poterlo recuperare già per la Champions di stasera. Il livido non è ancora riassorbito e il dolore permane dopo il colpo subito a Bologna in un contrasto con Orsolini. Il calciatore non si è allenato ieri, difficilmente sarà schierato oggi contro il Feyenoord e a questo punto rischia di non essere disponibile nemmeno per il derby.