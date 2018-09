Inzaghi mischia le carte, ma potrebbe comunque confermare gran parte dell’undici visto due settimane fa contro il Frosinone per la sua Lazio. Il terzetto difensivo quest’oggi era formato da Bastos, Acerbi e Radu. Se la titolarità degli ultimi due sembra essere scontata, discorso diverso va fatto per l’angolano, che insidia Wallace, nonostante il brasiliano rimanga in vantaggio. Marusic si allena regolarmente in gruppo e svolge senza problemi l’intero allenamento. Scontate le presenze di Luis Alberto e Immobile davanti, con Parolo, Leiva e Milinkovic in mediana. Nessuna novità per Lukaku e Luiz Felipe, mentre sul campo si vede Valon Berisha: non ce la farà per domenica, ma il suo rientro appare sempre più vicino