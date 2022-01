Adam Marusic, difensore della Lazio, parla a Dazn dopo la partita con la Salernitana: "​Provo a dare tutto, siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Spero che anche nelle prossime partite potremmo vincere come oggi. Oggi giorno lavoriamo con il mister perché sappiamo che dobbiamo migliorare. Ogni allenamento proviamo a migliorare. Io non ho problemi, se giochiamo con la difesa a 4 preferisco giocare a destra. La sostituzione? Ho girato la caviglia, ho provato ma il mister non volevo rischiare niente e sono uscito".