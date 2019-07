Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Adam Marusic ha parlato di quest'inizio di stagione: "Qui ad Auronzo si lavora molto bene nel periodo della preparazione estiva, ora ho alcuni problemi al ginocchio e non posso allenarmi ma spero di tornare presto in gruppo. L’approccio è come sempre positivo, lavoriamo al 100% sulla forza e sulla corsa, è molto importante in questo momento della stagione. Siamo un grande gruppo, qui siamo tutti contenti e vogliosi. Il prossimo anno dobbiamo migliorare la classifica e speriamo di centrare le prime quattro posizioni valide per la Champions. Dobbiamo lavorare tanto e migliorare. Per me è importante stare bene, senza infortuni, mi auguro il prossimo anno di non patire infortuni e stare bene. Nel calcio la concorrenza è normale. Lazzari è un bravo ragazzo ed un ottimo giocatore, devo migliorarmi per fare meglio, lo so, vedremo cosa accadrà. Siamo tutti veloci, in rosa ci sono molti elementi di alto valore. Spero nella prossima stagione di poter stare meglio atleticamente. Con mister Inzaghi sono cresciuto tanto tatticamente, qui in Italia si studia molto questo aspetto, ma posso ancora migliorare".