Subito alta tensione a Roma con i tifosi dell'Eintracht di Francoforte. La tifoseria della squadra tedesca è calata in massa a Roma per la sfida contro la Lazio, inutile ai fini del risultato, dal momento che l'Eintracht è saldamente in testa al suo girone, e la Lazio ha già ipotecato il secondo posto. Ed è subito tensione.

TENSIONE - I supporter tedeschi nella serata di ieri hanno inscenato una marcia non autorizzata tra Campo de Fiori e il Colosseo: petardi esplosi, urla, centinaia di ultrà hanno terrorizzato gli astanti e i turisti. Come riporta il Messaggero, ci sarebbero stati anche danni in un locale del centro e due aggressioni dalle parti di Via Veneto. Nonostante le imponenti misure di sicurezza, la tensione rimane altissima e si registrano i primi disordini. In zona stadio Olimpico il clima sarà di massima allerta.