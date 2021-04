Alessandro, nuovo dirigente al fianco di Iglialla, ha parlato dellabiancoceleste e non solo. Ecco come si è espresso ai microfoni ufficiali del club: ". Da una parte stiamo ottenendo buoni risultati, dall’altro lato invece meno. Il mio nuovoSono un po’ casual, mi abituo alle occasioni! Staccarsi dal mondo vissuto fino all’anno scorso è stato complicato ma la vita va avanti. Ho ricevuto subito un’occasione importante, ne sono orgoglioso, così penso meno al calcio giocato"."I tempi sono diversi rispetto a quando giocavo io in Primavera, quando ero un giovane calciatore non c’erano i social né così tante radio e TV dedicate ai ragazzi:, in alcuni casi, la crescita dei giovani. Prima affacciarsi in prima squadra era più complicato, rappresentava quindi un obiettivo ancor più bello da raggiungere."Fino a qualche anno fa, senza retrocessioni, i giocatori scendevano in campo più serenamente.: in mano, però, non c’è ancora nulla, le finali vanno giocate e possibilmente vinte".E continua: "Ieri i ragazzi di Menichini hanno avuto un’ottima reazione contro il Sassuolo. Il gruppo era partito bene, un’altra sosta dovuta al Covid ha modificato ulteriormente il rendimento sul campo in questa annata, così come alcuni infortuni ed altre problematiche.".: può aiutare a capire i calciatori di prospettiva. L’inserimento va anche in base agli obiettivi della prima squadra: i ‘grandi’ della Lazio stanno lottando per un traguardo di assoluto livello, è più difficile in un contesto simile inserire un talento dal vivaio. Ognuno poi ha il suo percorso, non c’è nulla di automatico: la cosa migliore è che ciascuno riesca a trovare il proprio cammino".E conclude: "La parte tecnica spetta al mister,, non è giusto subentrare in determinati discorsi, ancor di più visto che parliamo di un tecnico di assoluto valore. I ragazzi devono superare ciò che di tragico è accaduto all’interno del proprio spogliatoio:. La persona è diversa dal calciatore: episodi simili tirano fuori il carattere e la sensibilità di ognuno".