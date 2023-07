Dopo la seduta mattutina ad Auronzo di Cadore ai microfoni di Lazio Style ha parlato il secondo portiere biancoceleste, Luis Maximiano:



"Il ritiro sta andando bene, il mister ci sta già allenando forte e noi stiamo bene. Siamo arrivati qua in ottima forma. Sono contento del lavoro che stiamo facendo in questi primi giorni. Per me è stato difficile l'arrivo qui in Italia. Ho vissuto esperienze diverse. Inizialmente non capivo quello che mi dicevano e mentalmente era complicato. Il modo di fare il portiere in Italia è diverso: cambia il modo di attaccare la palla, l'uno contro uno. Ho passato anche momenti brutti, ma mentalmente sono cresciuto molto e sono pronto per quello che mi riserverà il futuro. Oggi è cambiato tutto e non mi sono mai sentito così bene. Mi sto trovando a mio agio con il nuovo metodo di allenamento per i portieri e sono felice di come ci stiamo allenando. Io e Provedel cerchiamo di lavorare al meglio; parliamo molto e se non capisco qualcosa glielo chiedo. Mi piace lavorare con lui".