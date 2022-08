Conferenza stampa di presentazione a Formello per Luis Maximiano. Queste le parole del nuovo portiere della Lazio:



PRIMO - "So che sono il primo portiere portoghese della Lazio: c’è per tutto una prima volta. Per me comunque è un orgoglio sapere che altri miei connazionali hanno fatto bene qui, spero di fare altrettanto. Appena la Lazio mi ha chiamato ho detto subito sì".



TRADIZIONE ITALIANA - "Qui in Italia si lavora molto sulla tecnica ed è per questo che ho scelto di venire qui, dove c’è una grande tradizione. Sono cresciuto guardando miti come Buffon. Ma io devo cercare di imparare da tutti i migliori, rubando da tutti qualcosa. Ci sono sicuramente delle differenze di gestione del ruolo qui in Italia rispetto ad altri campionati.



CONCORRENZA - "Sto lavorando per migliorare e farmi trovare pronto. Nessuno ha il posto garantito e so che dovrò lavorare ogni giorno per essere titolare, altrimenti basta poco per perdere il posto".