Sembrava tutto fatto il loro passaggio al Benfica, poi si è arenato. E i due giovanissimi portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao sono rimasti a Roma, ma solo per poco. Il loro potentissimo agente Mendes si sta già muovendo per portarli in un altro club 'amico': entro il weekend il loro passaggio in Premier potrebbe essere ufficializzato.



MERCATO LAZIO - Dopo aver disputato pochi minuti con la Lazio, i due potrebbero passare al Wolverhampton per circa 20 milioni di euro. Sembra che, come riporta il Corriere dello Sport, Mendes abbia un'altra volta mantenuto la parola data e stia per chiudere il passaggio dei due giovanissimi ex Braga direttamente ai Wolves.