Jorge Mendes è al lavoro per portare a Roma due portoghesi del Wolverhampton: il portiere Rui Patricio in giallorosso alla corte di José Mourinho e l'allenatore Nuno Espirito Santo sulla panchina della Lazio.



Il club biancoceleste sta cercando un nuovo tecnico che prenda il posto di Simone Inzaghi, che ha risposto alla chiamata di Marotta all'Inter per il dopo Conte. In alternativa alla soluzione proposta dall'agente portoghese, il ds Tare e il presidente Lotito stanno valutando delle alternative in Serie A. Né Mazzarri, né Pirlo, salutato oggi dalla Juventus per far posto al ritorno di Allegri.



Gli altri candidati alla panchina biancoceleste sono il serbo Sinisa Mihajlovic (Bologna), che ha un passato alla Lazio da calciatore, e Vincenzo Italiano. Quest'ultimo oggi ha incontrato i dirigenti dello Spezia, che gli hanno offerto il rinnovo del contratto con tanto di aumento d'ingaggio. Ma il tecnico ha preso tempo perché, oltre alla Lazio, piace pure a Sassuolo, Bologna e Verona. L'ultimo nome per i biancocelesti è quello di Rafa Benitez, ex Inter e Napoli.