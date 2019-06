La difesa della Lazio è tutta da costruire. Il primo obiettivo di Igli Tare sembra essere Vavro del Copenaghen, ma dietro tutto il mercato della Lazio si muove la longa manus di Mendes, il potentissimo procuratore portoghese. Che sta provando a piazzare Wallace, nello stesso tempo muovendosi per coprire l'eventuale cessione con un'altra entrata della sua scuderia.



MERCATO LAZIO - I nomi sul piatto sono molti, nei giorni scorsi si è parlato di Bruno Viana del Braga, come riporta il Corriere dello Sport non bisogna dimenticarsi di Jemerson del Monaco. Il classe '92 è un vecchio pallino di Tare, costa 10 milioni ed è in vendita. Il discorso difesa è ampio, uniche certezze Acerbi e Luiz Felipe, ma Jemerson non è da scartare.