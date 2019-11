Il Celtic, già sicuro del passaggio del turno con 13 punti, affronterà il Cluj, a 9, in Romania. La Lazio, che ha appena battuto la squadra di Petrescu e ha una differenza reti di -1, dovrà volare in Francia, contro il Rennes ultima nel girone. La situazione è meno problematica rispetto a ieri pomeriggio, ma per passare serve comunque un mezzo miracolo.



MEZZO MIRACOLO LAZIO - La Lazio dovrà difatti battere il Rennes, e sperare che il Cluj non riesca a strappare nemmeno un punticino in casa contro il Celtic già qualificato. I biancocelesti, per sperare, dovranno controllare spesso il risultato in Romania, e nel frattempo ipotecare il passaggio del turno vincendo in Francia. Una qualificazione complicata, che a questo punto dipende per metà dal risultato che faranno i ragazzi di Inzaghi.