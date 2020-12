La Lazio sonda il mercato di gennaio per un esterno sinistro e forse un difensore centrale. . Se darà garanzie sotto l'aspetto fisico, Lulic sarà inserito nelle liste di Serie A e Champions League al posto di Djavan Anderson. In uscita possibile prestito per Vavro, meglio non credere a una partenza di Caicedo.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, in entrate si fanno i nomi di Izzo (Torino), Biraghi (Fiorentina), Ricca (Bruges), Bradaric (Lille), Augello (in odore di rinnovo del contratto con la Sampdoria) e dell'ex biancoceleste Romulo: "Non so ancora se si potrà fare, ma tornare a casa sarebbe bello!".