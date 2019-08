Tare al lavoro su una serie di operazioni in uscita. La Lazio è in fase di stallo: ieri Lucci ha incontrato il ds albanese, si stanno mettendo basi solide per il rinnovo del 'Tucu' Correa. Come riporta il Messaggero, la Lazio sta anche aspettando il transfer di Jony. Da mail Fifa, seppur sub iudice, dovrebbe arrivare tra il 20-22 del mese. Anche Luis Alberto tratta l'adeguamento, ma a preoccupare maggiormente sono le uscite.



MERCATO LAZIO - La Lazio si sta convincendo a dare in prestito Durmisi: su di lui c'è forte il Fenerbahce, ma anche qualche squadra italiana come il Verona. Wallace si affida al suo procuratore Mendes, che vorrebbe mandarlo al Benfica o in Spagna, tra Valencia e Deportivo La Coruna.