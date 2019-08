Durmisi al centro del mercato in uscita biancoceleste, che sta vivendo una fase di stallo. Tutto fermo, il danese rimane nel mirino del Fenerbahce, che sta cercando un terzino sinistro. Il club turco avrebbe sondato il terreno anche per Laxalt del Milan, secondo i media turchi.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club turco l'avrebbe spuntata sul Marsiglia e sul Besiktas, ora deve trovare l'accordo con la Lazio, che sarebbe vicino sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.