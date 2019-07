Il Besiktas preme per Durmisi. L'esterno della Lazio piace tantissimo in Turchia, come riporta Fotomac.com, le sue quotazioni salgono. Dopo un piccolo stop fisico ad Auronzo, l'esterno potrebbe lasciare il ritiro della Lazio causa mercato.



MERCATO LAZIO - Durmisi piace tantissimo al Marsiglia, che vorrebbe interrompere il dominio incontrastato del PSG in Francia, ma il Besiktas sta provando il sorpasso, provando a sfruttare i canali privilegiati con Tare.