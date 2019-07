Lazio: oggi si chiude per Lazzari, già da domani l'esterno potrebbe volare nella capitale. In Lega Lotito incontrerà il presidente della Spal Mattioli, i due lavoreranno per superare gli ultimi ostacoli e regalare a Inzaghi l'esterno destro richiesto. Un mercato made in Italy, con un altro possibile arrivo.



MERCATO LAZIO - Potrebbe esere anche un giorno buono per Andrea Bertolacci: l'ex centrocampista di Milan e Genoa è svincolato, Lucci lo ha proposto a Lotito nell'ambito della trattativa per la cessione di Badelj e l'adeguamento contrattuale di Correa, la Lazio ci sta pensando.