La federcalcio turca ha ottenuto l'ok della FIFA per prolungare di 10 giorni la sessione di mercato. Lo stop era previsto per oggi, ma il catastrofico terremoto che ha colpito il sud del paese, al confine con la Siria, ha bloccato ogni altra attività in Turchia, per concentrare l'attenzione sui soccorsi.



Le società della Super Lig avranno ora tempo fino al 18 febbraio per completare acquisti e cessioni. Per la Lazio questo significa avere una nuova possibilità per trovare una sistemazione per Fares, richiesto da Alanyaspor e l'Hatayspor. Le trattative si erano arenate sulla questione dello stipendio del calciatore, per il quale i biancocelesti non vorrebbero partecipare al pagamento. Il procuratore Enzo Raiola è quindi tornato al lavoro per trovare una soluzione.