Primo giorno di riposo quello di oggi per la Lazio. I biancocelesti ne avranno a disposizione due. Mercoledì mister Sarri ha fissato la ripresa delle operazioni. Saranno in 8 intanto i nazionali a lasciare il quartier generale biancoceleste. Con l'Italia partirà Acerbi per la fase finale di Nations League. Gli Azzurri mercoledì giocheranno la semifinale con la Spagna e domenica ci sarà la finale o per il primo o per il terzo posto. Niente da fare per Immobile dopo l'infortunio alla coscia. Il numero 17 cercherà di rientrare in tempo per l'Inter.



GLI ALTRI 7 - Oltre ad Acerbi, Milinkovic ovviamente è stato convocato dalla Serbia per le sfide contro Lussemburgo e Azerbaigian valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Marusic sarà impegnato col Montenegro contro Gibilterra e Norvegia, mentre Strakosha e Hysaj tra le file dell'Albania affronteranno l'Ungheria e la Polonia. Restando in Europa, Muriqi tornerà a guidare il suo Kosovo contro Svezia e Georgia, mentre Raul Moro, convocato con la Spagna under 21 se la vedrà contro Slovacchia e Irlanda del Nord nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Infine, Akpa Akpro con la Costa D'Avorio avrà una doppio sfida con il Malawi, sempre per le qualificazioni a Qatar 2022.