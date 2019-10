Le solite prestazioni maiuscole di Lucas Leiva: il centrocampista brasiliano purtroppo paga dazio all'età anagrafica, è acciaccato, ha lamentato un affaticamento alla caviglia. Non era in campo ieri, per l'allenamento biancoceleste, potrebbe saltare il prossimo match, il turno infrasettimanale.



SCALDA I MOTORI CATALDI - Inzaghi probabilmente non lo rischierà: domenica la Lazio andrà a San Siro contro il Milan, una battaglia in cui ci sarà bisogno di Lucas Leiva. Contro il Torino chance per Danilo Cataldi: molto lucido nelle ultime uscite, ha convinto Simone Inzaghi e lo staff. Ad oggi è favorito su Marco Parolo per sostituire Leiva.