Luce in fondo al tunnel per Provedel alla Lazio. Il portiere, che da tempo ha l'accordo con i biancocelesti per trasferirsi nella Capitale, è bloccato da settimane allo Spezia, in attesa che i liguri trovino un sostituto tra i pali. Con Meret in dirittura d'arrivo in prestito dal Napoli la questione sembra potersi risolvere a breve.



Il club di Lotito verserà 2,5 milioni alla società spezzina per il cartellino del classe '94, individuato da Sarri come profilo ideale da affiancare e alternare a Maximiano tra i pali. Sarà l'8° nuovo arrivo per le Aquile in questa sessione di mercato.