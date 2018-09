Tempo di riposo, in casa Lazio. Dopo la vittoria in amichevole contro la Lupa Roma nella giornata di sabato, Inzaghi ha concesso ai suoi il meritato riposo, prima di tornare a Formello per la gara contro l'Empoli. E le mini-vacanze sono state social, tanto da rivelare molte destinazioni.



VACANZE-LAMPO - Sono molti i giocatori che hanno lasciato la capitale, dove è rimasto invece Lucas Leiva: Durmisi e Luis Alberto hanno preso un volo in direzione Siviglia, Caicedo ha fatto tappa ad Istanbul con la famiglia. Correa e la bella Cordero sono partiti per la Grecia, Cataldi è tornato a Benevento. Il mister, Simone Inzaghim ne ha approfittato per fare un salto a Londra, con la compagna, per andare a trovare il figlio Tommaso.