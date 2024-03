Lazio, messaggio di Immobile sui social: 'A calcio si fa gol e si sbaglia. Un'esperienza che ci renderà più forti'

"Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia, ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti. Forza Lazio!

A due giorni dal ko in Champions League, Ciro Immobile affida ai social il suo pensiero sul cammino europeo della Lazio di quest'anno. L'eliminazione contro il Bayern Monaco è arrivata anche per un suo errore sotto porta quando il risultato era sullo 0-0, ma il capitano biancoceleste non fa drammi e sottolinea invece quanto la squadra possa trarre di positivo dal percorso fatto.

Le critiche ricevute non hanno fatto piacere la bomber biancoceleste, anche se sa che fanno parte del gioco, in un mondo - come quello del calcio - dove la riconoscenza è merce rara. Le riflessioni sul suo futuro vanno avanti. A fine anno il centravanti, che ha da poco compiuto 34 anni, dovrà decidere se proseguire con la Lazio (con la quale ha ancora un contratto fino al 2026) o se dire addio. A giudicare dai commenti al suo post di questa mattina, qualunque sarà la sua decisione, saranno comunque molti di più i tifosi biancocelesti che continueranno a sostenerlo e a ringraziarlo per i suoi otto anni con l'aquila sul petto, rispetto a quelli che dimenticheranno presto i suoi record.