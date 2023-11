Se vuoi, io ci sono.

Insigne manda messaggi alla. Anzi, adirettamente. Il legame tra l'attaccante e l'allenatore, anche extra campo, nasce dai tempi di Napoli e con l'esperienza nella MLS che non sta andando secondo le aspettative ora l'ex azzurro vorrebbe tornare in Italia, magari proprio per lavorare di nuovo con il tecnico toscano. Come riporta il Corriere dello Sport, le parole che l'esterno offensivo avrebbe scritto all'attuale mister biancoceleste sono chiare:Un cenno di assenso da parte di Sarri potrebbe aiutare a passare dalle parole ai fatti.. Considerando i dubbi sul futuro di Pedro - che comunque saranno sciolti con tutta probabilità solo a giugno prossimo - Lotito potrebbe decidere di muoversi in anticipo già a gennaio per far sbarcare a Roma Insigne. Quest'ultimo però sa già che dovrebbe a sua volta venire incontro alle esigenze della società capitolina, che non potrebbe mai garantirgli le stesse cifre percepite a Toronto. Anche sulla formula del trasferimento ci sarebbe poi da lavorare, perché. Una soluzione sarebbe il prestito oppure il calciatore dovrà trovare un accordo per rescindere anticipatamente. La strada è lunga, quindi. Ma almeno da parte di Insigne la volontà di provare a percorrerla sembra esserci.