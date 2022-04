Leo Messi stregato da Luka Romero. Il campione argentino, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, sarebbe stato stupito dei colpi del talento della Lazio, tanto che starebbe anche consigliando il PSG di puntare sul classe 2004. I due si sono visti nel corso dell'ultimo ritiro della nazionale sudamericana, il ct Scaloni lo tiene d'occhio da un po' per il futuro dell'albiceleste. Ma anche il club capitolino ha intenzione di puntare forte su di lui.



Anche se quest'anno non ha ancora trovato molto spazio, con continuità, Sarri parla un gran bene delle sue doti. Tare lo ha portato a Formello l'estate scorsa, facendogli firmare un contratto fino al 2023. Il massimo possibile, secondo le norme, per un minorenne. A novembre però compirà 18 anni e nell'agenda del ds albanese il rinnovo è ai primi posti tra le prossime cose da fare. La volontà è di blindarlo per i prossimi cinque anni e lanciarlo in pianta stabile in prima squadra per far sbocciare il suo talento.