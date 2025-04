Lazio, mezza Europa vuole Rovella: in estate sarà assalto al centrocampista

Getty Images

Il pezzo pregiato del centrocampo dellaIl 23enne originario di Segrate, cresciuto nelle giovanili del Genoa, quest'anno agli ordini di Baroni in biancoceleste ha trovato la sua consacrazione. Perno irrinunciabile della mediana dei capitolini si è guadagnato persino la convocazione in Nazionale da parte di Spalletti per il suo rendimento. Ma ha attirato anche parecchie attenzioni fuori dall'Italia. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport,, con parecchi top club che sarebbero pronti a fare follie per accaparrarselo.

In particolare,, studiandone le qualità nel dettaglio. In estate potrebbe perciò partire una vero e proprio assalto al sul cartellino. Rovella è formalmente ancora di proprietà della Juventus: il prestito biennale scadrà a giugno e scatterà l'obbligo di riscatto da 14 milioni pattuito nel 2023 tra la Lazio e i bianconeri. Dopo di che verosimilmente il calciatore discuterà il suo futuro con il club.per affermarsi e crescere e al momento cercare altre squadre in cui andare a giocare non è la sua priorità.Per la Lazio in ogni caso un'asta tra top club sarebbe economicamente l'ipotesi migliore, ma nel quartier generale biancoceleste la cessione di Rovella non è al momento una prospettiva concreta. Serviranno perciòa sedersi a trattare.