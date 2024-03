Lazio, mezza rosa in bilico per la prossima stagione: si valutano le situazioni contrattuali di tutti

Riflessioni in corso su futuro in casa Lazio. C'è più di mezza rosa sotto la lente di ingrandimento della dirigenza, che - al netto di quella che sarà la guida tecnica della squadra l'anno prossimo, con la conferma o meno di Sarri - sta valutando le situazioni contrattuali dei giocatori più in bilico. La sensazione è che in estate, comunque andrà a finire questa stagione, ci saranno movimenti importanti per i biancocelesti. "Non siamo una squadra particolarmente giovane", aveva detto il tecnico nei giorni scorsi, "Qualcosa andrà fatto per l'anno prossimo". E almeno un intervento in ogni reparto sembra praticamente certo.



CHI RESTA - A fare il punto della situazione ci pensa oggi il Corriere dello Sport. I calciatori della Lazio, la cui permanenza è pressoché già certa al 100% sono Provedel, che ha rinnovato poche settimane fa, Patric, Romagnoli (uno dei prossimi in lista per il rinnovo), Pellegrini e Rovella (i cui riscatti obbligatori dalla Juventus scatteranno nel 2025), Guendouzi, Cataldi, Castellanos e Isaksen. Gli altri, chi per un motivo, chi per un altro, sono tutti in discussione se non già con la valigia pronta.



RIVOLUZIONE - Sepe tornerà alla Salernitana (è in prestito secco), mentre per Mandas si valuterà l'ipotesi di mandarlo a giocare e farsi le ossa altrove, per valorizzare l'investimento su di lui. Gila dovrebbe rimanere, ma le sue prestazioni da novembre in avanti hanno attirato parecchie attenzioni. La Lazio intende trattenerlo e puntare ancora sul centrale spagnolo. Ha un contratto fino al 2027, ma se dovessero arrivare offerte monstre per lui e per il club sarebbe difficile non prenderle in considerazione. Per Casale invece vale il discorso opposto. Sceso in basso nelle gerarchie di Sarri, dopo una stagione complicata, ha comunque estimatori in Italia. Il Napoli è tra questi, come ha spiegato il suo agente pochi giorni fa. Al momento comunque non si registra alcun movimento concreto attorno al suo nome. Anche lui alla fine potrebbe restare a Formello. Marusic e Hysaj, entrambi in scadenza nel 2025, non danno più le stesse garanzie di qualche anno fa e potrebbero essere ceduti, così come Lazzari che con Sarri ha avuto un rendimento altalenante. Kamada andrà via. Per Vecino e Luis Alberto invece molto dipenderà da quale sarà il progetto tecnico che la Lazio vorrà seguire, per aprire un nuovo ciclo.



ATTACCO - Tante le incognite anche in attacco. Immobile valuterà se accettare o meno le avance dei sauditi (anche se al momento offerte concrete non ne sono arrivate). Zaccagni discuterà il rinnovo nei prossimi mesi, ma non è detto che per lui non arrivino offerte da altri club. Felipe Anderson, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto da parte della sorella-procuratrice, andrà a scadenza a giugno. Pedro invece con tutta probabilità, nonostante l’opzione di prolungamento di un altro anno già scattata, si siederà al tavolo con la società a giugno per salutare tutti e andare a chiudere la sua carriera magari tornado a giocare nelle sue Isole Canarie.