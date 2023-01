Una sconfitta che fa molto rumore. Il Milan ha perso 4-0 in casa della Lazio: è il peggior divario subito dai rossoneri negli ultimi 3 anni. L'ultima volta che la formazione allenata da Stefano Pioli aveva subito almeno 4 gol in una singola partita fu in Atalanta-Milan 5-0 - match del 22 dicembre 2019 -. Lo riporta Opta.