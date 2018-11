Nei giorni scorsi avevano destato preoccupazione le condizioni del manto erboso dello Stadio Olimpico dopo la gara di rugby tra Italia ed All Blacks, giocata ieri, e le precipitazioni nel corso del week-end: come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera una task force di giardinieri si è messa a lavoro per curare il prato. L’erba, che come imposto nel rugby era stata fatta crescere fino ai 3,7 cm di altezza, è stata subito falciata fino a raggiungere i 2,2 cm, riportandola dunque agli standard calcistici per Lazio-Milan di oggi, che comunque si giocherà su un campo in condizioni non ideali, per usare un eufemismo.