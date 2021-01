Mateo Musacchio lascia il Milan: il passaggio alla Lazio è ormai cosa fatta. Dopo i contatti delle ultime ore tra l'agente del difensore, Marcelo Lombilla, e Igli Tare è arrivata la definizione dell'affare: accordo raggiunto tra le due società, l'ex Villarreal stasera arriverà a Roma e domani, a partire dalle ore 8 presso la clinica Paideia, sosterrà le visite mediche, ultimo step prima della firma del contratto.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Lazio corrisponderà al Milan un indennizzo da un milione di euro per Musacchio, il cui contratto con i rossoneri scade al termine della stagione. Per il difensore invece un contratto di sei mesi a 700mila euro, più opzione per altre due stagioni con i biancocelesti. Accordi raggiunti, domani le visite e la firma per mettere nero su bianco l'operazione.