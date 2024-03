Lazio-Milan, Immobile dalla panchina. Sarri: 'Ecco perché'

Sorprese nella formazione titolare che la Lazio schiera per affrontare il Milan all'Olimpico nella 27esima giornata di Serie A (calcio d'inizio alle 20.45).



Pellegrini vince il ballottaggio con Hysaj, Vecino rileva Cataldi a centrocampo. Ma la notizia che fa più rumore è l'esclusione di Ciro Immobile: dal 1' gioca Castellanos, una mossa che ha sorpreso gli addetti ai lavori.



LA FORMAZIONE DELLA LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.



PARLA SARRI - Ma perché Immobile parte dalla panchina? Lo spiega il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri a DAZN prima del fischio d'inizio: "La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, quindi la stanchezza è mentale e fisica. Immobile in panchina? Riposo per forza. La squadra ha dato segnali di stanchezza, abbiamo accelerato dei recuperi e certi giocatori vanno fatti riposare. La cena in settimana? Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno: invece di fare doppio allenamento, ne abbiamo fatto uno e poi siamo andati a cena".



VERSO IL BAYERN - Rotazioni per condizioni fisiche dunque, una mossa che si lega anche al prossimo impegno della Lazio: martedì sera i biancocelesti affronteranno il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in Baviera la squadra di Sarri proverà a difendere il vantaggio ottenuto con il successo della gara d'andata, firmato da un rigore proprio di Immobile.