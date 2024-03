Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: out Immobile, c'è Castellanos. Kjaer e Theo Hernandez dal 1'

Lazio e Milan si affrontano alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, una partita chiave per le ambizioni europee delle due squadre.



I biancocelesti arrivano dalla sconfitta contro la Fiorentina (la seconda nelle ultime tre dopo quella con il Bologna) e sono attesi dalla sfida con il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League. Per la squadra di Sarri è fondamentale vincere per alimentare le speranze di rimonta Champions in campionato: i capitolini ora sono ottavi in classifica con 40 punti, -8 dal Bologna quarto e -6 dall'Atalanta quinta.



I rossoneri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime due giornate di Serie A (sconfitta a Monza, pareggio con l'Atalanta) e giovedì affronteranno lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. La squadra di Pioli (53 punti) vuole tornare al successo per consolidare il terzo posto e mettere pressione alla Juventus seconda (57 punti).



Sarri preferisce Castellanos a Immobile e ritrova Zaccagni davanti, in difesa Marusic e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo Vecino tra Guendouzi e Luis Alberto.



Pioli può contare regolarmente su Theo Hernandez e fa un solo cambio rispetto all'Atalanta, fuori Thiaw per Kjaer. Confermato Adli al posto di Reijnders a centrocampo, davanti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.