Lazio-Milan è il posticipo del martedì sera che chiude la 19esima giornata di Serie A. È il secondo big match in programma con i rossoneri di Stefano Pioli che vogliono dimenticare la Supercoppa persa nel derby contro l'Inter e dare una svolta in classifica dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Lecce. Maurizio Sarri, senza Ciro Immobile è invece riuscito a far svoltare i suoi con la vittoria sul Sassuolo e il passaggio del turno in Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Lazio-Milan si gioca martedì 24 gennaio 2023 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.