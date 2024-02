Lazio-Milan: Sarri deve vincere per non perdere il treno Champions, i bookie votano Pioli per la sfida dell'Olimpico

Lazio e Milan inaugurano una 27^ giornata di Serie A ricca di big match e soprattutto di sfide importanti per la zona Champions. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che secondo i betting analyst vedono la vittoria tra 3,25 e 3,35, devono ripartire dopo la sconfitta contro la Fiorentina per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, ora lontano otto punti. Ma all’Olimpico sono i rossoneri a partire favoriti, con il colpo esterno che viene proposto tra 2,22 e 2,25 volte la posta, mentre il pareggio si attesta tra 3,20 e 3,25. In controtendenza rispetto agli ultimi quattro testa a testa nella Capitale, in cui sono sempre stati segnati almeno tre gol, in questo caso è l’Under a prevalere sull’Over, rispettivamente a 1,70 e a 2,05. È invece il Goal, che nelle ultime quattro stagioni si è verificato una sola volta all’Olimpico (nell’1-2 dell’aprile 2022 che valse una fetta importante dello scudetto rossonero), ad essere in vantaggio sul No Goal, a 1,80 contro 1,90. Nelle quote marcatori, infine, è equilibrio quasi perfetto tra i bomber Ciro Immobile, in gol a 3,20, e Olivier Giroud, 3,10.