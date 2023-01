Toccherà a Lazio e Milan, nell'inedita sfida di martedì sera, chiudere il programma dell'ultima giornata di andata in un match chiave soprattutto in ottica Champions. I campioni d'Italia, in un momento di forma negativo che vede una striscia aperta di quattro partite senza vittorie, cercano però il terzo successo consecutivo contro i biancocelesti, fatto che non si verifica dal periodo tra il 2008 e il 2009. Missione possibile per i betting analyst con avanti il colpo esterno rossonero, offerto a 2,30 contro il 3 del segno «1». Sale a 3,40 il pareggio uscito solamente una volta negli ultimi dieci scontri diretti. Sono ben sei, su sette, le partite con almeno tre gol nelle ultime tre stagioni, con l'Over 2.5 ancora favorito a 1,80, sull'Under 2.5 visto a 1,90. Occhio agli avvii sprint delle due squadre: solo l'Inter, con 13 marcature, ha segnato di più di Lazio e Milan – appaiate a quota 12 - nella prima mezz'ora del match. Numeri che fanno prevalere un goal segnato tra il fischio d'inizio e il quindicesimo, a 2,90, su rete messa a segno tra il minuto 16 e 30 proposta a 3,90. Per quanto riguarda i protagonisti del match Sarri si affida a Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, entrambi a segno negli ultimi due match di Serie A: per i bookie il tris sia dell'italiano che del brasiliano vale 4,20 volte la posta mentre Sandro Tonali ancora ultimo marcatore, come nei minuti di recupero dell'ultima sfida all'Olimpico dello scorso aprile, si gioca a quota 15.