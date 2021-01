Non è certamente un segreto che uno dei top player, se non quello più appetibile sul mercato, che laha a disposizione è Sergej-Savic. Da quando è arrivato nella capitale nell'estate del 2015 il gigante serbo è migliorato su ogni aspetto.gli ha permesso di crescere sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ad oggi può senz'altro essere considerato un centrocampista completo, e di certo uno dei migliori in Europa.Anche in questa stagione il Sergente, questo il soprannome che gli hanno affibbiato i tifosi della Lazio, sta facendo la voce grossa in entrambe le fasi., questo il suo bottino in tutte le competizioni, tra l'altro con la nuova specialità della casa, ovvero le punizioni. Già ne ha messe a segno due, la prima contro il Torino, poi contro lo Spezia, entrambe sul palo del portiere.Considerando invece la fase difensiva, l'esempio lampante dell'importanza di Milinkovic è il salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di. Ragiona anche da difensore, non pensa più solamente ad attaccare. Nonostante la sua stazza (191 cm per 76 kg) il Sergente corre, e anche tanto. E' il primo della Lazio (davanti anche ad Acerbi) e il 23esimo per km percorsi con unaUn dato che certifica ancor di più la sua evoluzione in. Equanto lo valuta il suo tuttocampista d'eccezione? Nonostante il centro di statistiche sportiveabbia relegato Milinkovic alnella speciale classifica dei calciatori più costosi d'Europa, la sensazione è che Lotito non si smuove dalla sua idea: per prendere Milinkovic la valutazione CIES al massimo può corrispondere alla metà. Poi serve l'altra.