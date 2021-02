Dopo la vittoria contro la Sampdoria il centrocampista della Lazio Milinkovic Savic volta subito pagina e pensa alla Champions: "Oggi siamo scesi in campo sapendo di non dover pensare al Bayern, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' ma l'importante è stato conquistare la vittoria - ha detto a Sky Sport - Arriviamo alla sfida di Champions con le motivazioni al massimo, dopo tanti anni siamo riusciti a fare una gran cosa e ora non vediamo l'ora di fare una gran partita col Bayern".