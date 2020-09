Concluso il secondo allenamento della settimana della Lazio. Continua la preparazione alla sfida contro il Benevento, ultima amichevole del precampionato. Quest’oggi appuntamento sul campo centrale di Formello alle 18:00, con i portieri, invece, impegnati su quello adiacente. Dopo un riscaldamento con esercizi a secco e trasmissione col pallone, si è passati al possesso palla. Confermati i rientri in gruppo di Luis Alberto, Adekanye e Cataldi. Il classe ’94 è ormai recuperato a pieno, ha saltato solo la partitella per motivi di gestione.



Come accaduto ieri, Milinkovic si è visto dopo i compagni sul campo adiacente. Lavoro differenziato basato sulla forza per il Sergente. Previsto a breve anche il suo rientro. Assenti ancora Luiz Felipe e Vavro. Il primo ne avrà per due settimane per una distorsione alla caviglia destro, mentre il secondo è bloccato dalla pubalgia. Entrambi si aggiungono al lungodegente Lulic e il neoacquisto Muriqi impegnato in Turchia per ottenere il visto.