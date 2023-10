Il richiamo esotico della Penisola Araba potrebbe attrarre anche Adam Marusic la prossima estate. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport. Il terzino della Lazio ha un contratto fino al 2026, ma potrebbe seguire a fine stagione le stesse orme di Milinkovic e raggiungerlo proprio all'Al-Hilal. I due oltre ad essere amici nella vita, condividono lo stesso agente che farebbe da mediatore. Il club saudita ci sta pensando seriamente e tra qualche mese non è escluso che possa arrivare sulla scrivania di Lotito un offerta per il cartellino del classe '92 montenegrino.