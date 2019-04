Sergej Milinkovic-Savic ha deciso di scusarsi dopo l'espulsione contro il Chievo. Il Sergente l'ha fatto con una storia sul proprio profilo Instagram: "Voglio chiedere scusa a tutti i miei compagni, tifosi e a tutto il popolo laziale. Non accadrà mai più, mi dispiace che sia successo in un momento così difficile, voglio dimenticarlo il prima possibile. Non molliamo e andiamo avanti fino alla fine!".