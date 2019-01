L'allenamento di oggi in casa Lazio conferma le indiscrezioni: contro l'Inter ci sarà Berisha in mediana, Milinkovic dovrebbe partire titolare, sarà un turnover ragionato quello di Inzaghi per la Coppa Italia. L’ex Salisburgo sarà la mezzala sinistra del 3-5-2, avrà compiti offensivi, è la sua occasione.



FORMAZIONE LAZIO - Per il resto Inzaghi sceglierà di affiancare Caicedo ad Immobile: l'attaccante dell'Ecuador partirà dall'inizio, ulteriore segnale di stima a fine calciomercato: l'allenatore ci punta. Dalla panchina, pronti a subentrare, Luis Alberto e Correa. A destra recuperato finalmente Marusic, a sinistra Durmisi dovrebbe vincere il ballottaggio con Lulic.