Milinkovic ha deciso di non rinnovare con la Lazio. A riportare la notizia oggi è il Corriere dello Sport che sottolinea però come il calciatore non abbia intenzione di arrivare a uno strappo con la società biancoceleste. L'addio si consumerà in estate, trovando la miglior soluzione possibile per tutti.



L'agente del calciatore, Mateja Kezman, sta studiando una strategia per portare sul tavolo di Lotito un'offerta congrua. Di sicuro però, con la scadenza del contratto attuale fissata nel 2024, il presidente biancoceleste non potrà continuare a chiedere 100 milioni come l'estate scorsa. Le pretendenti, Juventus in testa, sono alla finestra