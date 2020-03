Milinkovic non è solo tecnica e colpi di classe: con i suoi 272,9 km percorsi in questa stagione in Serie A, è il giocatore che ha corso di più in tutta la rosa biancoceleste. Ora segna di meno, ha arretrato il suo baricentro, ma supporta la squadra con gol decisivi.



MILINKOVIC SAVIC CORRE DI PIU - In 25 partite fin qui disputate, in 13 sia stato l’uomo con più km percorsi, in altre due occasioni sia risultato secondo e in altre due terzo. Il serbo, anche grazie a Simone Inzaghi, si è trasformato in un centrocampista capace di aiutare i compagni grazie ai km percorsi.