Penultimo allenamento per la Lazio in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: come riferisce Lalaziosiamonoi.it, Felipe Caicedo è rimasto a riposo, ma domani tornerà in gruppo e sarà a disposizione per la gara dell'Olimpico. Recuperato Milinkovic, sta meglio e sarà convocato, buone notizie anche per Strakosha che difenderà i pali biancocelesti.