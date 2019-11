Ritorno sul campo di allenamento per i Nazionali: bisogna preparare la prossima gara contro il Sassuolo, la Lazio deve mantenere altissima la concentrazione e il rendimento per mantenere il terzo posto e continuare a lottare per la Champions. La trasferta di domenica va preparata con cura: per questo Inzaghi sta studiando con attenzione le sue carte. E si gode il suo jolly, Milinkovic Savic, tornato in grande forma.



MILINKOVIC ON FIRE - Il serbo in allenamento, nel pomeriggio, era 'on fire': ha segnato un gol di tacco prontamente immortalato dal fotografo del club e condiviso sui social. Con Correa che ha prontamente commentato: "Troppa classe". Il gruppo di Inzaghi è affiatato, come riporta il Corriere dello Sport si capisce anche da questi momenti insieme.