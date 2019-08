Che Sergej Milinkovic-Savic lasci la Lazio in questa stagione di mercato è tutt’altro che scontato. Il centrocampista serbo si sta allenando con entusiasmo in questi giorni e il Manchester United al momento non ha intenzione di affondare il colpo. A quattro anni esatti dal suo approdo a Roma, Milinkovic su Instagram ha scritto: “Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!”. Un messaggio per ricordare la ricorrenza del suo arrivo in biancoceleste.